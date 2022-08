Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG: Coup de tonnerre pour le transfert de Bernardo Silva

Publié le 17 août 2022 à 21h35 par Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG et le FC Barcelone sont à la lutte pour le transfert de Bernardo Silva. Toutefois, l'international portugais serait en train de négocier une prolongation de contrat avec Manchester City. Par ailleurs, le Barça a fait savoir qu'il se focalisait sur les inscriptions de ses joueurs.

Comme l'a annoncé Christophe Galtier, il souhaite que Luis Campos lui offre trois nouveaux joueurs lors de ce mercato estival. Malgré les arrivées de Vitinha, Renato Sanches, Nordi Mukiele et Hugo Ekitike, le coach du PSG veut accueillir un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant supplémentaires d'ici la fin du marché.

🚨"BERNARDO SILVA ya negocia la RENOVACIÓN con el CITY"🚨👀¡Información de @10JoseAlvarez!👀🟣 TW: https://t.co/D7dqcx1x2q🔴 YT: https://t.co/DfG09cJgut🔵 FB: https://t.co/jEtEwNkSJl pic.twitter.com/rUCObrewK3 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 17, 2022

Le PSG rêve de Bernardo Silva

Pour satisfaire les demandes de l'entraineur du PSG, Luis Campos s'activerait en coulisses. D'ailleurs, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le conseiller football a une idée bien précise pour renforcer le milieu de terrain de Christophe Galtier. En effet, Luis Campos rêve de recruter Bernardo Silva, qui peut évoluer à la fois au milieu de terrain ou sur un côté en attaque. Toutefois, le nouveau dirigeant du PSG est à la lutte avec le FC Barcelone sur ce dossier. D'ailleurs, le club catalan a les faveurs de Bernardo Silva sur ce dossier. Malgré tout, ce dernier pourrait finalement continuer son aventure à Manchester City.

Bernardo Silva négocie une prolongation avec Manchester City

Selon les informations d' El Chiringuito , divulguées par le journaliste José Alvarez ce mercredi soir, Bernardo Silva pourrait snober à la fois le PSG et le FC Barcelone cet été. En effet, l'international portugais négocierait actuellement une prolongation de contrat avec Manchester City. Alors qu'il est déjà lié jusqu'au 30 juin 2025 avec les Citizens , Bernardo Silva deviendrait inaccessible pour le PSG et le Barça en cas de renouvellement de bail d'ici peu.

Le Barça oublie Bernardo Silva et se concentre sur ses joueurs à inscrire