Mercato - PSG : Coup de théâtre pour Mourinho, l'annonce surprise !

Le mercato s’emballe du côté du PSG, notamment sur le plan des départs. Au cours des dernières heures, il a été révélé que Fenerbahçe, entraîné par José Mourinho, souhaitait recruter trois Parisiens avec Marco Asensio, Nordi Mukiele, et Milan Skriniar. Cependant, ce dimanche, le défenseur slovaque a ouvert la porte à un transfert vers Naples.

Le PSG pourrait conclure de nombreuses opérations sur ce mercato estival. Le club de la capitale cherche à dégraisser son effectif cet été, en se séparant de plusieurs éléments n’entrant plus du tout dans les plans de Luis Enrique . Cela concerne notamment Milan Skriniar , qui a retrouvé du temps de jeu cette saison en prêt à Fenerbahçe . Entraîné par José Mourinho , le club turc aimerait conserver le Slovaque.

« Plusieurs pistes sont ouvertes, il a un contrat avec le PSG et je pense que vers la mi-juillet, à la fin de la Coupe du Monde des Clubs, le marché des transferts démarrera sérieusement. Il y a donc de l'intérêt, mais nous en sommes encore à la phase embryonnaire. Skriniar n'a pas participé à la Coupe du monde avec le PSG, il n'est pas le seul, mais il est clair que nous regardons autour de nous et que nous quitterons le PSG à un moment donné de la saison, c'est sûr », déclarait récemment l’agent de Milan Skriniar , Roberto Sistici . Présent à la cérémonie d’adieu de son compatriote Marek Hamsik , le défenseur du PSG a néanmoins ouvert la porte à une arrivée du côté de Naples cet été.

« L'Italie est toujours dans mon cœur »

« Moi à Naples ? Lobotka est l'un de mes meilleurs amis, alors voyons voir... Bien sûr, j'aimerais jouer avec Lobotka. Tout est ouvert pour moi maintenant. Les nouvelles concernant Naples ne sont que des rumeurs. J'ai vécu en Italie pendant 7,5 ans et cela me manque. J'ai un agent italien et des amis italiens, l'Italie est toujours dans mon cœur », a ainsi confié Skriniar ce dimanche au micro de CalcioNapoli24.