Transfert au PSG : Son agent vend la mèche !

La liste des indésirables est longue au Paris Saint-Germain, qui cherchera sans aucun doute à vendre au cours de ce mercato estival. L’un des premiers candidats au départ n’est autre que Milan Skriniar, clairement plus dans les plans de Luis Enrique, l’international slovaque avait été prêté à Fenerbahçe en janvier dernier.

Qui sera le premier à quitter Paris ? Si tout le monde est à la recherche de la recrue parfaite, au sein du PSG on travaille également sur un dégraissage de l’effectif. Et la liste des candidats au départ est très longue, avec notamment un Milan Skriniar déjà poussé vers la sortie cet hiver.

« Plusieurs pistes sont ouvertes »

Une solution a été trouvée pour le défenseur central, avec un prêt à Fenerbahçe. Mais son contrat va jusqu’en juin 2028 et il faudra vite lui trouver un nouveau club, puisqu’il n’est plus le bienvenu au PSG. Interrogé par Stile TV, son agent a annoncé la couleur pour ce mercato estival. « Plusieurs pistes sont ouvertes, il a un contrat avec le PSG et je pense que vers la mi-juillet, à la fin de la Coupe du Monde des Clubs, le marché des transferts démarrera sérieusement » a expliqué Roberto Sistici.