Mercato - PSG : Coup de théâtre pour ce transfert à 58M€

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a prévu de se jeter une nouvelle fois sur Bernardo Silva cet été. Une information confirmée par la presse espagnole, qui affirme que le club de la capitale est toujours sur les traces de milieu de terrain polyvalent.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Bernardo Silva est une cible de longue date du PSG. En effet, le club de la capitale a déjà tenté de s'offrir les services du milieu de terrain polyvalent portugais. Toutefois, la direction du PSG s'est heurté à l'intransigeance de Manchester City. Malgré tout, d'après nos informations du 19 février, les hautes sphères parisiennes ont prévu de repasser à l'offensive pour le transfert de Bernardo Silva cet été.

Le PSG n'a pas oublié Bernardo Silva

Lors d'une série de questions-réponses avec des internautes, Dominique Sévérac a jeté un froid sur le transfert de Bernardo Silva vers le PSG il y a quelques jours. « La piste Bernardo Silva est-elle toujours d'actualité au PSG ? A priori, non. Au fil des semaines, la liste des souhaits s'est affinée entre les deux Luis (Enrique et Campos). Le renfort d'un ailier droit n'est plus de mise. Paris cherche avant tout un ailier gauche et la priorité se nomme Khvicha Kvaratskhelia, qui évolue à Naples » , a précisé le journaliste du Parisien . Une indiscrétion balayée par la presse espagnole ce vendredi.

Un transfert à 58M€ cet été ?