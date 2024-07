Mercato - PSG : Coup de théâtre à Barcelone pour Xavi Simons ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain est en passe de se séparer de Xavi Simons. C’est en effet ce que le journal espagnol SPORT a confié ce jeudi. Luis Enrique ne voudrait pas l’intégrer dans ses plans pour la saison à venir, obligeant le PSG à lui trouver un point de chute. Pourtant intéressé, le FC Barcelone se mettrait à présent en retrait de cette onéreuse opération, Simons étant valorisé à 80M€. Explications.

Depuis le début du mercato estival, le PSG n’a pas vraiment dégraissé son effectif. Quand bien même Kylian Mbappé, Keylor Navas et Layvin Kurzawa s’en sont allés en tant qu’agents libres, le Paris Saint-Germain chercherait à se séparer de plusieurs éléments tels que Nordi Mukiele comme révélé par le10sport.com le 1er juillet dernier, ou encore Carlos Soler et Milan Skriniar.

Xavi Simons pas conservé par Luis Enrique, le PSG prépare son départ

Cependant, c’est un tout autre profil qui serait susceptible de prendre la porte : Xavi Simons. Le10sport.com vous dévoilait le 28 mai dernier qu’aucune décision n’avait été prise à Paris ou au sein du clan Simons concernant une éventuelle collaboration la saison prochaine. La raison est simple et expliquée par SPORT. Le principal intéressé aimerait s’entretenir en premier lieu avec Luis Enrique afin de savoir quels sont les plans du technicien espagnol pour l’international néerlandais. Le média ibérique a vendu la mèche ce jeudi : l’entraîneur du PSG n’aurait nullement l’intention de compter sur Xavi Simons pour la saison à venir. Et de son côté, le comité directeur du Paris Saint-Germain préparerait sa sortie, par le biais d’un prêt ou bien d’un transfert pour celui qui est valorisé à 80M€.

Hans-Dieter Flick change tout pour Xavi Simons à Barcelone ?

Selon les informations de SPORT, Xavi Hernandez aurait été particulièrement emballé par l’idée de rapatrier Xavi Simons au FC Barcelone, où il a fait ses classes avant de filer au PSG en 2019. Cependant, Xavi n’est plus l’entraîneur du Barça et a été remplacé en lieu et place par Hans-Dieter Flick. La nomination du coach allemand rebattrait les cartes du feuilleton Xavi Simons pour la simple et bonne raison que Flick ne ferait pas de lui un titulaire, statut que Simons réclame avant de s’engager avec son futur club en prêt ou via un transfert. De ce fait, le joueur du PSG ne serait plus certain de sa volonté de retourner au FC Barcelone. Le Barça se retirerait donc, quel avenir pour Xavi Simons désormais ?