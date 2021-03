Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Comment le PSG est passé à côté d’un cadre du FC Barcelone…

Publié le 10 mars 2021 à 5h45 par Th.B.

En concurrence avec le FC Barcelone pour la signature de Frenkie de Jong, le PSG a été forcé de s’incliner devant le Barça. Et il y a une raison précise à cela à en croire Éric Abidal.

En janvier 2019, les plus grands clubs européens se disputaient les services de Frenkie de Jong. En effet, que ce soit Manchester City, le FC Barcelone ou le PSG, tous en pinçaient pour l’international néerlandais qui faisait alors les beaux jours de l’Ajax Amsterdam. Finalement, dans les derniers jours du mercato hivernal, le FC Barcelone a annoncé avoir trouvé un accord avec le joueur et l’Ajax pour un transfert s’élevant à 75M€ qui ne serait effectif qu’à partir de l’été 2019. Entraîneur du PSG à l’époque, Thomas Tuchel lui aurait promis une place de titulaire au Paris Saint-Germain comme Éric Abidal l’a assuré ces dernières heures. Pour inverser la tendance, le Barça n’a pas fait dans le détail.

« On a voulu lui montrer que ce n'était pas le directeur sportif qui voulait le faire signer, mais l’institution »