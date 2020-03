Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Chelsea est-il un danger dans le deal Aubameyang ?

Publié le 26 mars 2020 à 2h10 par La rédaction

Selon les médias anglais, Chelsea va arriver sur le dossier Aubameyang. Un danger pour le PSG ? Analyse.

En début de semaine, les médias anglais ont apporté de nouveaux éléments sur le dossier Pierre-Emerick Aubameyang, déjà ouvert par le Paris Saint-Germain, l’Inter Milan et le FC Barcelone. Selon 90min, Chelsea aurait en effet pris position sur l’attaquant d’Arsenal, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat. Chelsea pourrait-il constituer un danger pour le PSG ?

Arsenal aura sans doute des priorités…

A priori, il y a peu de chances pour que cela soit le cas. En effet, si Arsenal se résout finalement à vendre Aubameyang en fin de saison, il privilégiera le fait de ne pas renforcer un concurrent, et donc cherchera en priorité à vendre son buteur en dehors de la Premier League. De plus, le joueur souhaite absolument jouer la Ligue des champions, il va donc privilégier une destination où il sera quasiment sûr de la disputer chaque année, ce qui plaide plus en faveur de Barcelone et du PSG.