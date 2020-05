Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette vente était inévitable l’été dernier…

Publié le 22 mai 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Malgré son statut de grand espoir lorsqu’il évoluait encore au PSG, Moussa Diaby confie qu’il n’avait d’autre choix que de quitter son club formateur pour aller lancer sa carrière.

Kingsley Coman, Moussa Dembélé, Jonathan Ikoné, Mike Maignan, Dan-Axel Zagadou… Nombreux sont les joueurs issus du centre de formation du PSG à avoir été contraint à l’exil sous l’ère QSI. Barrés par une forte concurrence, ces jeunes titis parisiens ont donc décidé de changer de club pour décoller. Interrogé jeudi par Téléfoot, Moussa Diaby s’est confié à ce sujet, et l’ancien ailier du PSG (qui évolue au Bayer Leverkusen depuis l'été dernier) est revenu sur son départ.

« Il fallait que je parte »