Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette star de Tuchel qui attend toujours un signe de Leonardo !

Publié le 29 janvier 2020 à 4h45 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin prochain au PSG, Thiago Silva commence à s'impatienter pour son avenir comme l'annonce son agent qui ne manque pas de mettre la pression sur Leonardo.

Dans les prochains mois, Leonardo va devoir gérer de nombreuses fins de contrat. Alors qu'Edinson Cavani et Layvin Kurzawa pourraient partir cet hiver, pour d'autres joueurs, la situation reste incertaine. C'est notamment le cas de Thiago Silva. Son cas est épineux. Capitaine du PSG et toujours très performant, le Brésilien touche toutefois un salaire très important et à 35 ans il ne représente plus l'avenir du club de la capitale. Malgré tout, son agent, Paulo Tonietto, ne manque pas de mettre la pression sur Leonardo.

«Si le PSG ne se manifeste pas, on prendra une décision»