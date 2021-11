Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette sortie fracassante sur le départ de Lionel Messi !

Publié le 12 novembre 2021 à 22h45 par B.C.

Formé au côté de Lionel Messi à La Masia, Oriol Riera ne cache pas sa déception d’avoir vu l’Argentin quitter la Catalogne cet été pour rejoindre le PSG.

Un véritable coup de tonnerre a frappé la planète foot cet été. Après plusieurs mois de négociations pour une prolongation, Lionel Messi a finalement quitté le FC Barcelone en raison des problèmes financiers rencontrés par le club culé. Une aubaine pour le PSG, qui n’a pas mis longtemps à se positionner pour recruter l’une des grandes priorités des Qataris depuis leur arrivée dans la capitale en 2011. En Catalogne, on peine encore à digérer ce départ, et Oriol Riera ne cache pas sa déception d’avoir vu Messi mettre fin à son histoire d’amour avec le Barça. Formé chez les Blaugrana au côté de la Pulga , l’Espagnol est revenu sur cet été historique dans un entretien accordé à AS .

« Je pense qu'il sera difficile de savoir avec certitude pourquoi Messi a quitté le Barça »