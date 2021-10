Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation à 40M€ sur l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 8 octobre 2021 à 5h30 par T.M.

L’avenir de Kylian Mbappé est toujours et encore au centre de toutes les rumeurs. Et ce jeudi, la presse espagnole a apporté une nouvelle information de taille dans ce feuilleton.

Ce n’est un secret pour personne, le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé. Mais jusqu’à présent, les tentatives de Florentino Pérez se sont toujours soldées par un échec. Cela a encore été le cas cet été. Malgré différentes propositions, le PSG n’a jamais cédé, faisant le choix de conserver Mbappé. Néanmoins, le président du Real Madrid touche plus que jamais son rêve du doigt. Alors que l’international français est dans sa dernière année de contrat, il pourrait bien débarquer libre l’été prochain.

Un accord à 40M€ ?