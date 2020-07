Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette recrue ne ferme aucune porte pour son avenir !

Publié le 30 juillet 2020 à 5h15 par Th.B.

N’ayant pas vraiment su s’imposer au PSG cette saison, Ander Herrera pourrait être vendu par Leonardo, désireux de redessiner les contours du milieu de terrain de Thomas Tuchel. Et le principal intéressé dispose de plusieurs volontés pour son avenir.

Arrivé libre de tout contrat l’été dernier en provenance de Manchester United, Ander Herrera se serait très bien intégré au groupe du PSG et serait un homme fort du vestiaire bien que son influence sportive n’est pas importante. En effet, l’Espagnol n’est pas devenu un élément régulier du onze de départ de Thomas Tuchel. Et alors qu’il a encore la cote en Espagne et plus particulièrement du côté de son ancien club de l’Athletic Bilbao comme le10sport.com vous l’annonçait en avril dernier, Ander Herrera ne se ferme aucune porte pour son avenir.

Herrera veut gagner des titres avec le PSG, mais…