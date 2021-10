Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette recrue estivale ferait l’unanimité à Paris !

Publié le 12 octobre 2021 à 14h45 par Th.B.

Nuno Mendes a débarqué au PSG cet été sous la forme d’un prêt d’une saison avec option d’achat en provenance du Sporting Lisbonne. Et l’international portugais apporterait entière satisfaction à l’institution parisienne.

En parallèle de la piste Achraf Hakimi qui s’est concrétisée par un transfert s’élevant à 70M€ en incluant les divers bonus, Leonardo aurait également gardé un oeil attentif sur le dossier Theo Hernandez au tout début du mercato estival. L’intérêt du directeur sportif du PSG ne serait pas nouveau pour le latéral gauche du Milan AC et remonterait à 2020. Cependant, celui qui est entre temps devenu international français n’a pas quitté la Lombardie et aimerait même prolonger son contrat avec le club rossoneri comme 20 Minutes l’a dernièrement fait savoir. Au final, c’est Nuno Mendes qui a débarqué au PSG lors des ultimes heures du mercato estival sous la forme d’un prêt avec option d’achat non obligatoire de 40M€.

Les débuts de Nuno Mendes enthousiasmeraient le PSG !