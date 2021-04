Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette recrue estivale de Leonardo raconte son arrivée !

Publié le 27 avril 2021 à 0h45 par D.M.

Prêté au PSG jusqu’à la fin de la saison, Danilo Pereira est revenu sur son arrivée dans la capitale française. Le milieu de terrain appartenant à Porto a raconté ses premiers mois en France et s'est livré sur son intégration expresse.

Annoncé régulièrement dans le viseur du PSG ces dernières années, Danilo Pereira a enfin posé ses valises à Paris lors du dernier mercato estival. Prêté avec option d’achat (obligation sous conditions) par Porto jusqu’à la fin de la saison, le joueur portugais a connu des débuts mouvementés marqués par des interrogations sur sa position. Milieu de terrain défensif, Danilo Pereira a parfois dépanné au poste de défenseur central. Mais malgré ces changements de poste, le joueur a reconnu qu’il se plaisait au PSG.

« L’équipe m'a très bien accueilli et ça m’a rendu très heureux »