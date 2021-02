Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est prévenu pour ce crack argentin ciblé par le Real Madrid !

Publié le 26 février 2021 à 0h45 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces de Gonzalo Sosa, le club de la capitale verrait le club du jeune argentin effectuer son possible pour le retenir.

Fréquemment en quête de recrues destinées à incarner l’avenir, le PSG ciblerait dans cette optique Gonzalo Sosa. Le jeune joueur de 15 ans qui évolue au Racing de Avellaneda est considéré comme l’un des plus grands espoirs du football argentin, et cela a logiquement attiré les regards de bon nombre d’écuries européennes. Ainsi, en plus du PSG, le joueur qui soufflera ses 16 bougies le 5 mars prochain serait également sur les tablettes du Real Madrid, de Manchester City ainsi que du Bayern Munich à en croire les informations dévoilées par AS ce jeudi.

Le Racing de Avellaneda veut conserver Gonzalo Sosa !