Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette offensive à 60M€ qui pourrait plomber le dossier Hakimi !

Publié le 16 juin 2021 à 21h15 par A.M.

Priorité du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi est également dans le viseur de Chelsea. Et les Blues seraient passés à l'action

Déjà très actif sur le marché, le Paris Saint-Germain a bouclé l'arrivée de Georginio Wijnaldum qui débarque libre en provenance de Liverpool. Dans les prochaines heures, le club de la capitale devrait attirer Gianluigi Donnarumma, lui aussi sans débourser la moindre indemnité de transferts. Désormais, la grande priorité du PSG sera de recruter un latéral droit. Dans cette optique, Leonardo a jeté son dévolu sur Achraf Hakimi dont le départ de l'Inter Milan est acté compte tenu des problèmes économiques du club lombard.

Chelsea offre 60M€ + Marcos Alonso