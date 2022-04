Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grosse sortie de Florentino Pérez sur l'arrivée de Kylian Mbappé !

Publié le 30 avril 2022 à 20h10 par Pierrick Levallet mis à jour le 30 avril 2022 à 20h11

Cet été, Kylian Mbappé pourrait bien faire ses valises et rejoindre le prestigieux Real Madrid. Cependant, le président Florentino Pérez ne souhaite pas se prononcer sur le sujet pour le moment et attend la planification de la saison prochaine.

Pour le moment, l’avenir de Kylian Mbappé demeure toujours très incertain. En fin de contrat en juin prochain, l’international tricolore ne s’est toujours pas prononcé publiquement sur ses plans pour la saison prochaine, alors qu’il est convoité par le Real Madrid et que le PSG fait tout son possible pour le prolonger comme le10sport.com l’a révélé en exclusivité. Alors que la fin de saison approche, le dénouement de ce grand feuilleton de l’été n’est plus très loin. Mais Florentino Pérez refuse de se prononcer sur le sujet pour le moment.

«Nous parlerons de Kylian Mbappé lorsque nous planifierons l'équipe pour la saison prochaine»