Mercato - PSG : Cette nouvelle bombe lâchée sur un retour de Neymar au FC Barcelone !

Publié le 13 avril 2021 à 21h15 par B.C.

Malgré l’avancée des discussions entre Neymar et le PSG, la presse espagnole continue de spéculer sur un éventuel retour du Brésilien au FC Barcelone. Ce mardi soir, Catalunya Radio annonce en effet que Neymar ferait le forcing pour retrouver Lionel Messi chez les Blaugrana.

Alors que l’on pensait l’avenir de Neymar réglé avec les négociations avancées pour sa prolongation au PSG, comme le10sport.com l’a de nouveau annoncé ces derniers jours, la presse espagnole continue d’alimenter les rumeurs sur la situation de l’international brésilien. Ce dernier est sous contrat jusqu’en juin 2022 et n’exclurait plus de faire son retour au FC Barcelone, afin d’y retrouver Lionel Messi. Neymar n’a pas caché qu’il voulait rejouer avec l’Argentin, proche d’un départ l’été dernier. Cependant, le sextuple Ballon d’Or pourrait finalement prolonger son bail avec le Barça, ce qui changerait les plans de Neymar.

Neymar, une vraie option pour le Barça