Mercato - PSG : Cette nouvelle annonce sur un retour de Neymar à Barcelone !

Publié le 18 février 2020 à 10h15 par T.M.

Candidat au poste de président du FC Barcelone, Victor Font a annoncé la couleur concernant un possible retour de Neymar chez les Blaugrana.

L’été dernier, Neymar n’a finalement pas pu revenir au FC Barcelone. Reparti pour une 3ème saison avec le PSG, le Brésilien est pleinement impliqué avec le club de la capitale. Néanmoins, les rumeurs concernant l’avenir du joueur de 28 ans sont toujours présentes. S’il est question d’un possible prolongation, Neymar est encore annoncé dans le viseur du Barça. Néanmoins, si Victor Font devant président du club blaugrana, ce retour ne devrait en aucun cas être acté.

Un retour de Neymar au Barça ?