Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette incroyable révélation sur le feuilleton Zidane

Publié le 23 juin 2022 à 2h00 par Guillaume de Saint Sauveur

En dépit des nombreuses spéculations ces derniers mois alors qu’il semblait être le profil privilégié par le Qatar au poste d’entraîneur, Zinedine Zidane n’a finalement jamais été approché à en croire les propos du président Nasser Al-Khelaïfi. Un discours pour le moins inattendu…

Ce n’est plus un secret pour personne, il n’y a plus vraiment de suspens en ce qui concerne l’identité du futur entraîneur du PSG en lieu et place de Mauricio Pochettino. Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, et alors que de nombreuses sources assuraient à l’époque que Zinedine Zidane allait rafler le poste, l’ancien entraîneur du Real Madrid a repoussé les avances du Qatar, et c’est bel et bien Christophe Galtier conformément à nos révélations qui va débarquer sur le banc du PSG. D’ailleurs, le président Nasser Al-Khelaïfi est allé encore plus loin au moment d’évoquer les coulisses du dossier.

Mercato - PSG : Zidane, Galtier... Cette nouvelle confirmation de Nasser Al-Khelaïfi https://t.co/hM1N5aCji3 pic.twitter.com/RbZqv8o8DM — le10sport (@le10sport) June 22, 2022

« On n’a jamais discuté avec Zidane »

Interrogé mercredi dans les colonnes du Parisien, le dirigeant qatari du PSG a fait une annonce pour le moins troublante en assurant qu’il n’avait même pas amorcé de discussion avec Zinedine Zidane pour cet été : « J’adore Zidane, c’était un joueur fantastique, d’une classe incroyable. Un entraîneur exceptionnel aussi avec trois Ligue des champions. Mais je vais vous dire une chose : on n’a jamais parlé avec lui, ni directement, ni indirectement. Beaucoup de clubs s’intéressent à lui, des équipes nationales aussi, mais nous, on n’a jamais discuté avec lui. Quand je dis "nous", c’est le PSG. Moi, je suis le président du PSG et je n’ai jamais discuté avec lui », a indiqué Nasser Al-Khelaïfi. Un discours très étranger puisque l’ensemble de la presse française et espagnole évoquait depuis des mois des contacts réguliers entre le PSG et le clan Zidane…

La « fin du bling-bling » pour cacher l’échec Zidane ?