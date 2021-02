Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette grande révélation sur l’avenir de David Alaba !

Publié le 18 février 2021 à 10h45 par T.M.

Ayant annoncé son futur départ du Bayern Munich, David Alaba n’a toutefois pas donné le nom de son futur club. N’ayant pas encore décidé, l’Autrichien aurait d’ailleurs fixé une grosse condition.

Comme cela était pressenti, David Alaba ne continuera pas au Bayern Munich la saison prochaine. N’ayant pas réussi à trouver d’accord avec sa direction pour prolonger, l’Autrichien quittera donc la Bavière à la fin de son contrat. Une décision confirmée il y a quelques jours par le principal intéressé lors d’une conférence de presse. Toutefois, devant les journalistes, Alaba n’en a pas dit plus concernant sa future destination. Le flou est donc total concernant le futur club du joueur de 28 ans, annoncé dans le viseur du Real Madrid, du FC Barcelone, ou encore du PSG comme le10sport.com avait pu vous le révéler.

Un avenir… comme milieu de terrain ?