Mercato - Real Madrid : Tuchel reçoit une aide inattendue pour doubler Zidane !

Antonio Rüdiger se dit prêt à aider Chelsea à recruter David Alaba, qui reste la priorité du Real Madrid.

David Alaba vit ses derniers instants sous le maillot du Bayern Munich. L'international autrichien voit son contrat avec le club bavarois expirer à l'issue de la saison, et il a annoncé qu'il ne restera pas en Bavière la saison prochaine. Pour autant, sa future destination reste très incertaine. Plusieurs grosses cylindrées européennes, comme le Real Madrid, le FC Barcelone, le PSG et Chelsea, suivent de près la situation de David Alaba. Si le défenseur de 28 ans semble être le choix n°1 des Merengue , les Blues pourraient finalement rafler la mise, grâce à Antonio Rüdiger...

