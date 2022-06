Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme sortie sur le loft de Luis Campos au PSG

Publié le 21 juin 2022 à 15h30 par Thibault Morlain

Aidé par Antero Henrique, Luis Campos va aussi devoir dégraisser au PSG et ainsi se débarrasser des indésirables. Mais comment faire partir ces joueurs qui jouissent d’un certain confort dans la capitale ? Comme il l’a fait au LOSC, Campos pourrait installer un loft pour ces joueurs du PSG. Julian Palmieri l’a d’ailleurs connu chez les Dogues et il s’est livré sur les méthodes du Portugais.

A peine arrivé au PSG, Luis Campos se montre déjà très actif dans le sens des arrivées avec les dossiers Vitinha, Renato Sanches, Milan Skriniar ou encore Gianluca Scamacca. Mais cet été, l’objectif des champions de France sera également de dégraisser et de se séparer enfin des indésirables que sont notamment Layvin Kurzawa ou encore Mauro Icardi. Une mission pas simple et c’est pour cela qu’Antero Henrique a été appelé à la rescousse. Reste à trouver preneur. Mais pour accélérer ces départs au PSG, Luis Campos devrait mettre en place un loft, comme il a pu le faire lorsqu’il était au LOSC.

Mercato - PSG : Campos et Henrique préparent un gros coup de balai https://t.co/CCDdXqmuhR pic.twitter.com/iMPFs5sm68 — le10sport (@le10sport) June 20, 2022

« Ils vont être sortis du groupe, se changer dans un vestiaire différent… »