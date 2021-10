Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation sur l'été agité de Pochettino !

Publié le 31 octobre 2021 à 20h15 par La rédaction

Après le limogeage de José Mourinho à Tottenham au mois d'avril dernier, les Spurs ont sondé de nombreux entraîneurs avant d'engager Nuno Espirito Santo le 30 juin. Ainsi, Mauricio Pochettino aurait été approché par son ancien club.

Tottenham ne semble pas avoir oublié Mauricio Pochettino. Durant son passage à Londres entre 2014 et 2019, l'entraîneur argentin a amené les Spurs à un très haut niveau, avec notamment une finale de Ligue des champions en 2019 et plusieurs podiums en Premier League. Malgré tout, Mauricio Pochettino a fini par être limogé après un début de saison 2019-2020 très décevant. Par la suite, le technicien de 49 ans a retrouvé un banc du côté du PSG au début de l'année 2021, après l'éviction de Thomas Tuchel. Et après seulement quelques mois passés sur le banc parisien, Mauricio Pochettino aurait eu la possibilité de retourner à Tottenham...

Tottenham a bien approché Pochettino