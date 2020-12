Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation sur l'intérêt du Qatar pour Mauricio Pochettino !

Publié le 6 décembre 2020 à 16h45 par La rédaction

Alors que les noms de Massimiliano Allegri et Mauricio Pochettino reviennent avec insistance pour prendre la succession de Thomas Tuchel sur le banc du PSG, l'Argentin plairait visiblement du côté de Doha.

En fin de contrat l'été prochain avec le PSG, le départ de Thomas Tuchel ne semble plus faire aucun doute. Si le technicien allemand est parvenu à redresser la situation en s'imposant à Old Trafford face à Manchester United, sa relation exécrable avec Leonardo condamnerait son sort d'ici la fin de saison. De plus, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund ne souhaiterait plus poursuivre l'aventure dans la capitale parisienne, et serait d'ores et déjà sur les tablettes de Manchester United, un poste qui l'intéresserait également. Ainsi, plusieurs noms reviennent avec insistance pour prendre la succession de Tuchel sur le banc du PSG, à l'instar de Massimiliano Allegri et Mauricio Pochettino. Le technicien argentin pourrait d'ailleurs avoir un avantage par rapport à son homologue italien, alors qu'une rencontre aurait déjà eu lieu entre le PSG et l'ancien entraîneur de Tottenham...

Pochettino a rencontré les dirigeants du PSG en 2019 !