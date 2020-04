Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation dans le dossier Ndombele !

Publié le 29 avril 2020 à 19h15 par T.M.

Alors que certains annoncent que Tanguy Ndombele pourrait quitter Tottenham cet été, son avenir ne devrait pas s’écrire au FC Barcelone. Explications.

Un an seulement après son arrivée, Tanguy Ndombele quittera-t-il Tottenham ? Le 10 Sport vous a révélé que José Mourinho n’a pas l’intention de se séparer du Français, mais ses dirigeants ne sont pas si catégoriques. Selon nos informations, les Spurs pourraient envisager une vente de Ndombele, mais seulement si elle est supérieure à 60M€. Le sort de Ndombele fait énormément réagir et certains prétendants seraient tout de même intéressés. Cela serait le cas du PSG, mais aussi du FC Barcelone. A la recherche de sang neuf dans l’entrejeu, les Catalans pourraient se tourner vers l’ancien de l’OL, mais Guillem Balague a apporté une précision de taille à ce sujet.

Le Barça a dit non !