Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé en route vers Liverpool ? La réponse

Publié le 29 avril 2020 à 15h45 par T.M.

Alors que Liverpool vient se mêler à lutte pour Kylian Mbappé, Jürgen Klopp n’aurait visiblement que d’infimes chances pour le joueur du PSG.

Cela est désormais connu de tous depuis de longs mois, le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé. Chez les Merengue, on attendrait patiemment l’heure pour passer à l’attaque pour le joueur du PSG, sous contrat jusqu’en 2022. Oui mais voilà, Liverpool est venu s’immiscer dans ce dossier. En effet, comme vous l’a récemment révélé Le 10 Sport, Jürgen Klopp a dernièrement pris contact avec le père de Mbappé afin de lui faire part de son intérêt, mais aussi en savoir plus sur les intentions du joueur de Thomas Tuchel. Et à en croire Guillem Balague, celles-ci seraient très claires.

« Mbappé veut aller au Real Madrid »