Mercato - PSG : Cette énorme mise au point sur la piste Zinedine Zidane !

Publié le 22 novembre 2021 à 20h45 par H.G.

Alors que la piste Zinedine Zidane apparait de plus en plus dans la presse pour remplacer Mauricio Pochettino, le PSG ne serait pas encore passé à l’action.

Dernièrement, le10sport.com vous révélait que l’avenir de Mauricio Pochettino était menacé dans la mesure où la question de son départ n’était maintenant plus taboue et que le nom de Zinedine Zidane séduisait la direction du PSG dans l’optique d’éventuellement le remplacer. Et tout cela est maintenant en train de se confirmer, même si l’Argentin a pris les devants ! En effet, la presse annonce à l’unanimité que Mauricio Pochettino veut s’en aller onze mois après son arrivée en prenant la succession d’Ole Gunnar Solskjaer à Manchester United.

Pas d’offre pour Zinedine Zidane, mais…