Foot - Mercato - PSG

Mercato : Cette énorme menace qui plane sur le transfert de Paredes

Publié le 8 août 2022 à 22h45 par Axel Cornic

Après Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes pourrait être le prochain joueur à quitter le Paris Saint-Germain, sachant qu’une arrivée de Fabian Ruiz est annoncé avec insistance. L’Argentin intéresserait la Juventus, mais pour le moment ce dossier semble assez compliqué, puisque le PSG réclamerait entre 20 et 25M€ pour laisser filer son joueur.

Ou jouera Leandro Paredes cette saison ? A la différence de la plupart des indésirables du PSG, le milieu de terrain de 28 ans a activement participé à la présaison parisienne et est même rentré en jeu lors du premier match de Ligue 1 de la saison face à Clermont (0-5). Pourtant, son nom est toujours annoncé du côté de la Juventus...





class="twitter-tweet">

PSG : Le clan Messi lâche ses vérités sur la révolution de Galtier https://t.co/FgeKcON0pq pic.twitter.com/qJ3muD9Te5

— le10sport (@le10sport) August 8, 2022

Ça n’avance pas pour Paredes

Ce lundi, Il Corriere dello Sport confirme que Paredes est un joueur très apprécié à Turin, surtout après l’annonce de l’absence de Paul Pogba pour sa blessure au genou. Les positions de deux clubs seraient toutefois très éloignées, puisque le PSG continuerait de pousser pour un transfert entre 20 et 25M€, alors que la Juventus ne voudrait qu’un prêt sec.

La Juventus pourrait planter le PSG