Mercato - PSG : Cette énorme annonce sur un dossier sensible de Pochettino !

Publié le 21 décembre 2021 à 1h15 par Th.B.

Alors que Mauricio Pochettino ne met pas vraiment en valeur les jeunes issus du centre de formation du PSG lors de matchs officiels du club de la capitale, Zoumana Camara attend qu’il y ait un changement de politique au niveau du développement des titis parisiens.

Au fil des saisons, le PSG a perdu un bon nombre de titis parisiens dès leurs entrées dans le monde professionnel. Les exemples sont nombreux et semblent se répéter. Moussa Dembélé, Kingsley Coman, Tanguy Kouassi ou encore Adil Aouchiche… Et alors qu’il était arrivé en 2019 en provenance du FC Barcelone, Xavi Simons (18 ans) pourrait lui aussi être amené à aller chercher du temps de jeu ailleurs à la fin de la saison, soit à l’expiration de son contrat au PSG. C’est du moins la direction que semble prendre le feuilleton Simons, significatif des problèmes du PSG dans le développement de ses jeunes. Ancien assistant de Thomas Tuchel notamment au sein de l’équipe première au PSG et actuel coach des U19, Zoumana Camara demande cependant un effort au niveau du développement des jeunes.

Zoumana demande un changement de politique de développement pour les jeunes au PSG !