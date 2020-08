Foot - Mercato - PSG

Mercato – PSG : Kurzawa peut vraiment souffler...

Publié le 16 août 2020 à 0h45 par La rédaction

Après une bonne saison en prêt du côté du FC Séville, Sergio Reguilon attire les convoitises. Ciblé par le PSG, c’est pourtant en Italie que le défenseur madrilène devrait se diriger.

Barré par la concurrence de Ferland Mendy et Marcelo au Real Madrid, Sergio Reguilon s’est exilé du côté du FC Séville cette saison. Chez les Andalous, le latéral gauche de 23 ans s’est révélé et attise désormais les convoitises de nombreux clubs européens. Malgré sa saison convaincante, le jeune espagnol ne figurerait toujours pas dans les plans de Zinedine Zidane. Si Arsenal, Paris et Chelsea s’étaient penché sur la situation du défenseur, c’est en Italie qu’il serait sur le point de signer.

Un accord avec Naples ?