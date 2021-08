Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette bombe venue d’Espagne sur Kylian Mbappé…

Publié le 17 août 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé au PSG est toujours aussi incertain, il semblerait que l’attaquant français ait fait passer une requête improbable à Nasser Al-Khelaïfi.

Récemment interrogé en conférence de presse sur l’avenir de Kylian Mbappé au PSG qui suscite encore de grandes interrogations, Nasser Al-Khelaïfi affichait un discours très clair : « Il veut une équipe compétitive, je pense qu’on n’a pas plus compétitif. Il n’a pas d’excuse pour faire quelque chose d’autre maintenant », a lancé le président du PSG à Mbappé, qui n’a plus qu’une année de contrat. Et pourtant, l’attaquant français aurait d’autres projets qu’une prolongation…

Mbappé prépare son départ ?