Mercato - PSG : Cette nouvelle bombe lâchée sur le feuilleton Haaland !

Publié le 13 avril 2022 à 15h15 par D.M.

Courtisé par le PSG et le Real Madrid, Erling Haaland devrait prendre la direction de Manchester City selon la presse italienne. En Angleterre, l'international norvégien pourrait percevoir un salaire annuel de 25M€.

A l'instar de Kylian Mbappé, Erling Haaland se pose des questions sur son futur. Les ambitions du buteur norvégien pourraient l'obliger à quitter le Borussia Dortmund dès le prochain mercato estival. Désireux de remporter des trophées collectifs et individuels, l'attaquant de 21 ans a l'embarras du choix pour son avenir. Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG le suit dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé. Le Real Madrid a également coché le nom d'Haaland, mais serait distancé par Manchester City.

Manchester City sur le point de s'offrir Haaland ?