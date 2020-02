Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette ancienne pépite du PSG qui justifie son départ !

Publié le 14 février 2020 à 12h15 par La rédaction

Dan-Axel Zagadou s’est engagé au Borussia Dortmund en 2017. L’ancienne pépite du PSG est revenue sur ce choix et pointe du doigt la direction du club de la capitale.

Le PSG se déplace au Borussia Dortmund mardi prochain pour disputer le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, l’occasion pour Dan-Axel Zagadou de retrouver son club formateur. Pour rappel, l’ancienne pépite parisiennes'était engagé avec le BVB avant même de signer un contrat pro avec le PSG. Aujourd’hui, il avoue qu’il aurait préféré rester dans le club de la capitale française. Dans l’émission Breaking Foo t, Zagadou revient sur ce choix et explique ce qui l'a poussé à quitter le club de la capitale.

« ils m’ont mis à la cave »