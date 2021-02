Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette recrue estivale s'enflamme pour son arrivée !

Publié le 5 février 2021 à 19h45 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Danilo Pereira est venu garnir le milieu de terrain du PSG. Interrogé sur son arrivée dans le club de la capitale, l'international portugais s'est totalement enflammé.

Alors que Thomas Tuchel lui aurait demandé du renfort au milieu de terrain, Leonardo a recruté Danilo Pereira. Interrogé par Eleven Sport à la fin du mois de janvier, l'international portugais a justifié son arrivée au PSG. « Je souhaitais un nouveau défi dans ma vie. De part ses ambitions, ses qualités et la ville de Paris, j’ai choisi le PSG » , a expliqué Danilo Pereira. Lors d'un entretien publié sur le site officiel du PSG, le milieu de terrain de 29 ans en a rajouté une couche et s'est livré sur ses premiers pas à Paris.

«C'est un des meilleurs clubs du monde»