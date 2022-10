Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet hiver, ce transfert sera indispensable

Publié le 19 octobre 2022 à 03h15

Arthur Montagne

Durant le mercato estival, le PSG a tout fait pour recruter un défenseur central avec Milan Skriniar comme grande priorité. En vain. Et cet échec sur le marché des transferts se fait aujourd'hui cruellement ressentir puisque Christophe Galtier est confronté à de nombreuses absences dans ce secteur de jeu.

L'été dernier, le PSG a tout tenté pour recruter un défenseur central. Et pour cause, Christophe Galtier a rapidement acté l'idée d'évoluer avec une défense à trois axiaux. Et avec les départs de Thilo Kehrer et Abdou Diallo, l'effectif parisien n'était pas très profond dans ce secteur de jeu. Néanmoins, aucun nouveau joueur n'a débarqué, ce qui pose désormais problème à Christophe Galtier.

Le PSG a besoin d'un défenseur central

En effet, privé de Presnel Kimpembe, blessé, et Sergio Ramos, suspendu, l'entraîneur du PSG avait décidé de changer de système contre l'OM dimanche (1-0). Un match durant lequel Danilo Pereira s'est également blessé. Par conséquent, Marquinhos est le seul défenseur central de formation apte pour le déplacement à Ajaccio vendredi soir. Il sera probablement épaulé par Nordi Mukiele.

Skriniar toujours la priorité ?

Une situation intenable sur le long terme qui pousse le PSG à se renforcer cet hiver dans ce secteur de jeu. Dans cette optique, Milan Skriniar, dont le contrat à l'Inter Milan prend fin en juin prochain reste la priorité du club de la capitale. Reste à savoir si les Parisiens auront plus de réussite que cet été.