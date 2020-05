Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un étonnant conseil reçu par l’Inter pour Mauro Icardi

Publié le 15 mai 2020 à 1h45 par La rédaction

Pensionnaire de l’Inter Milan mais actuellement prêté au Paris Saint-Germain, Mauro Icardi pourrait rester au club de la capitale. Un départ que l’on ne comprend d’ailleurs pas du côté de la Juventus.

Il y a quelques jours, La Gazzetta Dello Sport affirmait que l’Inter Milan souhaitait absolument se débarrasser de Mauro Icardi et qu’il était hors de question qu’il revienne en Italie. Actuellement prêté au Paris Saint-Germain, l’attaquant argentin pourrait bien rester dans le club de la capitale après de très belles performances. D’autant plus que Edinson Cavani devrait quitter le PSG au terme de la saison. Un départ qui pourrait pousser Leonardo à lever la clause, avoisinant les 70M€, prévue dans le contrat d’Icardi. Toutefois, du côté de la Juventus, Giorgio Chiellini ne comprend pas du tout les intentions de l’Inter Milan et explique que le club italien ferait une très grande erreur.

Une attaque Lautaro - Lukaku - Icardi à l’Inter ?