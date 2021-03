Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet ancien pourrait rendre un grand service à Leonardo !

Publié le 30 mars 2021 à 0h45 par A.C.

Désormais au LOSC, Mike Maignan pourrait débloquer un dossier de longue date du Paris Saint-Germain, son club formateur.

Avec Keylor Navas, le Paris Saint-Germain tient un gardien de très haut niveau. Pourtant, Leonardo semble avoir d’autres projets pour les cages parisiennes ! Il faut dire que le directeur sportif du PSG a un rêve de très longue date, avec Gianluigi Donnarumma. Et cet été pourrait être le bon moment pour l’arracher au Milan AC, puisque son contrat e termine dans seulement quelques mois. D’ailleurs, le club milanais semble s’être résigné à un départ, puisque la presse italienne parle déjà de plusieurs pistes pour le remplacer.

Maignan peut offrir Donnarumma au PSG