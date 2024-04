Mercato - PSG : C’est terminé pour ce phénomène !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG s’apprête à perdre Kylian Mbappé qui s’en ira libre en fin de saison, et s’est donc mis en quête d’un renfort offensif de tout premier choix pour le remplacer. Lamine Yamal, le jeune crack du FC Barcelone, est évoqué avec insistance à cet effet. Mais le jeune attaquant espagnol fait une annonce claire sur son avenir et jette un gros froid au PSG.

Kylian Mbappé et le PSG, c’est bientôt la fin ! Le capitaine de l’équipe de France avait indiqué mi-février à sa direction qu’il ne prolongerait pas et s’en irait donc libre à l’issue de la saison, et il va donc falloir le remplacer par un autre attaquant de renommée international l’an prochain. À ce titre, le PSG en pincerait pour Lamine Yamal (16 ans), le nouveau phénomène du FC Barcelone et de la sélection espagnole. Mais le crack catalan semble avoir d’autres plans d’avenir…

Le PSG annonce une excellente nouvelle ! https://t.co/wxXveg9gLC pic.twitter.com/90gSy0q6hm — le10sport (@le10sport) April 5, 2024

Yamal répond cash sur son avenir

Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo , Yamal a clairement laissé entendre qu’il souhaitait continuer l’aventure encore longtemps avec le FC Barcelone : « Cela me fait très plaisir que mon travail et mon football soient reconnus mais je suis concentré sur le prochain match. Quelle tranquillité d’esprit j’ai ! Il reste encore deux ans pour le prochain contrat. J’espère pouvoir être une légende du Barça », indique le jeune crack du Barça, qui refroidir donc les ardeurs du PSG.

Choc en vue contre le PSG