Mercato - PSG : C’est encore loin d’être fait entre Mbappé et le Real Madrid

Publié le 20 janvier 2022 à 22h55 par La rédaction

En Espagne, plusieurs médias affirment que Mbappe sera à coup sûr au Real Madrid l’an prochain. Que faut-il en penser ? Analyse.

A l’occasion de l’émission El Chiringuito , le présentateur Josep Pedrerol a affirmé que Kylian Mbappe signera bien au Real Madrid l’été prochain : « Je vous assure que Kylian Mbappé jouera au Real Madrid la saison prochaine. Le PSG pense qu'il ne peut plus rien faire pour le retenir ». Que faut-il en penser ?

Un changement de cap reste possible…

Tant que Mbappe n’a pas officiellement paraphé son contrat avec le Real Madrid, et tout le monde s’accorde à dire qu’il n’a rien signé, rien ne peut être considéré comme certain à 100%. Bien sûr, il est très probable qu’un terrain d’entente de principe existe entre les deux parties, mais Kylian Mbappe a encore l’opportunité de changer d’avis. Et comme le PSG lui propose le rôle de leader, avec à ses côtés des joueurs comme Messi, Neymar ou Sergio Ramos, une nouvelle réflexion reste susceptible de s’ouvrir dans son esprit, comme l’indiquent d’ailleurs plusieurs médias français et anglais ces derniers jours. A fortiori si le PSG élimine avec la manière le Real Madrid en huitièmes de finale de C1.