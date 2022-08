Foot - Mercato - PSG

PSG : C’est confirmé, Campos veut recruter un ancien crack de l’OM

Publié le 18 août 2022 à 12h15 par Guillaume de Saint Sauveur

En quête d’un gros renfort défensif pour la fin du mercato estival, le PSG a coché plusieurs noms à cet effet. Et Luis Campos, en plus de Milan Skriniar et Mohamed Simakan, en pince toujours pour William Saliba qui est retourné à Arsenal avec son prêt convaincant à l’OM.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG attend encore du renfort à plusieurs lignes avant la fin du mercato estival, et Christophe Galtier désire notamment une recrue au poste de défenseur central.

Kehrer est parti, le PSG veut le remplacer

Thilo Kehrer a été officiellement vendu à West Ham mercredi pour 12M€, et le PSG va donc tenter de remplacer numériquement l’international allemand, d'autant qu'Abdou Diallo pourrait lui aussi plier bagages. Milan Skriniar (Inter Milan) et Mohamed Simakan (RB Leipzig) sont notamment pistés, mais pas que….

Saliba toujours envisagé