Mercato - PSG : Skriniar en plein doute pour son transfert

Publié le 18 août 2022 à 08h35 par Quentin Guiton

Priorité absolue du PSG pour sa défense depuis plusieurs semaines, Milan Skriniar ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine. Et les dernières informations du dossier laissaient même plutôt entendre que le Slovaque allait prolonger du côté de l’Inter Milan. Seulement, la presse italienne révèle ce mercredi soir que le joueur lui-même n’a pas encore pris sa décision…

D’ici la fin du mercato, le PSG veut encore trois renforts, dont un défenseur central. Et la cible prioritaire de Luis Campos à ce poste est déjà connue depuis bien longtemps : Milan Skriniar. Mais le Slovaque n’a toujours pas signé. Les négociations sont extrêmement compliquées avec l’Inter Milan qui demande toujours 80M€ pour son joueur à qui il ne reste qu’un an de contrat. Mais le PSG ne veut plus surpayer les joueurs. Ainsi, la tendance était même plutôt à une prolongation de Skriniar à l’Inter Milan. Le coach Simone Inzaghi avait lui aussi refroidi encore un peu plus le club de la capitale en assurant publiquement que le mercato de son équipe était terminé, dans le sens des départs comme des arrivées.

L’Inter plus obligé de vendre Skriniar ?

Pire, l’Inter Milan, qui avait initialement placé Milan Skriniar sur la liste des transferts pour renflouer ses caisses, ne serait désormais plus obligé de sacrifier son roc défensif. En effet, l’objectif des Nerazzurri est de récolter 60M€ sur ce mercato. Après avoir déjà amassé 45M€ grâce notamment à la vente d’Andrea Pinamonti à Sassuolo pour 20M€, l’Inter Milan s’apprête à recevoir un chèque d'au moins 15M€ pour la vente de Cesare Casadei à Chelsea. Et selon La Gazzetta dello Sport, le transfert du jeune milieu inciterait le club lombard à garder ses stars Milan Skriniar et Denzel Dumfries.

Le PSG n’abandonne pas mais…

De quoi compromettre encore un peu plus une arrivée de Milan Skriniar au PSG. Mais le club parisien ne semblerait pas vouloir lâcher l’affaire. En effet, selon les informations du Parisien , le PSG n’aurait pas renoncé à attirer le défenseur slovaque d’ici le 31 août. Cependant, le média français ajoute que Luis Campos n’irait pas au-delà de 60M€…

