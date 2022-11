Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est confirmé, Campos se lance dans deux énormes dossiers

Publié le 9 novembre 2022 à 18h30

Hugo Chirossel

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé interroge toujours, le PSG a déjà une idée de ce qu’il souhaite faire lors des prochains mercato. Les Parisiens compteraient se lancer sur la piste de João Félix, en difficulté à l’Atlético de Madrid et qui n’entrerait plus dans les plans de Diego Simeone. Dans le même temps, le club de la capitale s’intéresserait également à Rafael Leão, dont le contrat court jusqu’en juin 2024 avec l’AC Milan.

Assuré de passer la Coupe du monde en tête de la Ligue 1 et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, tout va bien pour le Paris Saint-Germain. Quand bien même, le PSG est toujours dans le flou concernant le futur de Lionel Messi, dont le contrat arrivera à son terme en juin prochain, alors que dans le même temps, le feuilleton Kylian Mbappé est reparti de plus belle ces derniers temps. En tout cas, dans le sens des arrivées, les dirigeants parisiens semblent avoir les idées claires.

Le PSG approché pour João Félix

En effet, le PSG s’intéresserait à deux joueurs internationaux portugais : João Félix et Rafael Leão. Une information que confirme Rudy Galetti, qui indique également que les deux joueurs seraient les principaux noms demandés par Christophe Galtier pour renforcer l’attaque parisienne. Concernant le premier nommé, son aventure à l’Atlético de Madrid, qu’il a rejoint en 2019 en provenance de Benfica, semble arriver à son terme, malgré son contrat qui court jusqu’en juin 2026. Son agent, Jorge Mendes, aurait même d’ores et déjà sondé les Parisiens en vue d’un transfert en janvier, tout comme Manchester United et le Bayern Munich, d’après OK Diario .

Négociations repoussées pour la prolongation de Rafael Leão