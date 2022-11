Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria évoque un point noir avec le projet McCourt

Publié le 9 novembre 2022 à 18h00

Hugo Chirossel

Si l’OM a enregistré énormément d’arrivée lors du mercato estival, les Marseillais ont en revanche eu beaucoup plus de mal à vendre. Une constante qui semble se poursuivre depuis plusieurs périodes de mercato maintenant. Interrogé à ce sujet, Pablo Longoria a notamment pointé du doigt la formation phocéenne, qui peine à faire sortir de nouveaux éléments prometteurs, ce qui se répercute sur les ventes du club.

Malgré les 12 recrues de l’Olympique de Marseille, le mercato estival de Pablo Longoria n’a pas été parfait. Le président marseillais a eu du mal à vendre des éléments sur lesquels Igor Tudor ne comptait pas et a dû se résoudre à se séparer de certains sous la forme de prêt. Le joueur qui devait renflouer les caisses de l’OM était Bamba Dieng, mais son transfert vers l’OGC Nice est finalement tombé à l’eau au dernier moment.

Transferts - OM : Une recrue du mercato déjà sur le départ ? https://t.co/KKu2bKMM14 pic.twitter.com/dsbLUaf4Yi — le10sport (@le10sport) November 9, 2022

« Nous ne sommes pas un club performant au niveau du centre de formation »

Dans un long entretien accordé à Foot Mercato , Pablo Longoria a balayé toute l’actualité de l’OM, en passant par les difficultés du club à vendre des joueurs. Pour le président marseillais, cela s’explique en partie par le manque de productivité du centre de formation. « Quatrième facteur : nous ne sommes pas un club performant au niveau du centre de formation. Normalement le centre de formation, si tu es performant, c'est quelque chose qui permet d'augmenter le niveau de vente », a-t-il confié.

« Arrive alors un moment où le joueur à une offre conséquente »