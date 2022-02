Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est acté, Kylian Mbappé va signer un contrat légendaire !

Publié le 20 février 2022 à 1h45 par B.C.

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé semble promis au Real Madrid, fermement décidé à boucler ce dossier. Cependant, Nasser Al-Khelaïfi et les propriétaires qataris du PSG n’ont pas encore baissé les bras, prêts à toutes les folies pour conserver le Bondynois.

Alors qu’il dispute actuellement sa cinquième saison au PSG, Kylian Mbappé est proche de la sortie. Comme vous l’a révélé le10sport.com, l'attaquant français dispose en effet d’un accord de principe avec le Real Madrid pour son arrivée à l’issue de la saison, et cela pourrait lui permettre de toucher un salaire astronomique. Il y a quelques semaines, Bild annonçait qu’un accord contractuel avait été trouvé entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, sur la base d’un salaire annuel but de 50M€ par an. Une tendance confirmée par The Daily Star , évoquant un salaire hebdomadaire de 1M€. Un véritable gap financier franchi pour Mbappé, qui perçoit aux alentours de 22M€ au Paris Saint-Germain. Mais de leur côté, les Qataris sont également prêts à sortir le chéquier pour leur star.

À Madrid ou à Paris, Kylian Mbappé va toucher le jackpot