Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur un échec de Leonardo !

Publié le 21 septembre 2020 à 3h15 par A.M.

Longtemps annoncé sur le retour, Eric Maxim Choupo-Moting ne prolongera finalement pas au PSG. Et ce n'est pas une question d'argent.

« Oui je regrette le choix de Choupo-Moting parce que c'est notre joueur qui était important pour nous dans ce groupe. L'année dernière, vous savez bien ce qu'on a fait ensemble avec ce groupe là. Il faisait partie de groupe dont il était une part importante parce qu'il a parfaitement assumé son rôle. Et maintenant, c'est à nous de trouver une autre solution ». En conférence de presse, Thomas Tuchel a confirmé qu'Eric Maxim Choupo-Moting avait décliné l'offre de prolongation du PSG qui va devoir se concentrer sur d'autres pistes afin de dénicher un joueur pour concurrencer Mauro Icardi.

Le PSG ne proposait qu'un an à Choupo-Moting