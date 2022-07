Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur les coulisses de l’opération Ekitike

Publié le 17 juillet 2022 à 10h00 par Thibault Morlain

Ce samedi, le PSG a donc officialisé l’arrivée d’Hugo Ekitike. Grand espoir du football français, l’attaquant de 20 ans débarque en provenance du Stade de Reims. Voilà que son rêve est maintenant exaucé, lui qui va pouvoir évoluer aux côtés de Kylian Mbappé. Une opération Ekitike qui a toutefois réservée quelques surprises. Et on en sait désormais un peu plus à ce sujet. Explications.

Une deuxième recrue estivale pour le PSG ! Après Vitinha, c’est Hugo Ekitike qui a été recruté par le club de la capitale. A la recherche de nouveaux éléments pour épauler Kylian Mbappé en attaque, Luis Campos est allé chercher le jeune Français au Stade de Reims. Et surprise au moment d’officialiser cette arrivée d’Ekitike au PSG, cela s’est réglé sous la forme d’un prêt avec option d’achat, alors qu’un transfert était évoqué auparavant.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée d’Hugo Ekitiké en provenance du Stade de Reims. ✍️L’attaquant français est prêté, avec option d’achat, jusqu’à la fin de la saison. 🔴🔵#WelcomeHugo — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 16, 2022

Soulager le budget mercato

Pourquoi donc un tel montage pour l’arrivée d’Hugo Ekitike au PSG ? Ce dimanche, L’Equipe dévoile certaines raisons de ce choix qui avait déjà été utilisé notamment pour faire venir Kylian Mbappé de l’AS Monaco en 2017. Cela permet notamment délayer l’investissement pour Ekitike et ainsi soulager le budget mercato pour cet été. Après avoir réglé l’option d’achat de Nuno Mendes et seulement fait rentrer 14M€ avec les ventes d’Areola et Bulka, le PSG avait un peu moins de 30M€ de budget, soit moins que ce qui a été proposé à Reims pour bouler l’opération.

Quel accord avec Reims pour Ekitike ?

Selon les informations du quotidien sportif, initialement, le PSG avait proposé 25M€ + 5M€ à Reims pour Hugo Ekitike. Une offre refusée par les Champenois. Luis Campos avait alors fait un effort, proposant 28,5M€ + 7M€ de bonus, avec une condition : qu’une grosse partie des 28,5M€ soit payée l’été prochain. Au final, Reims a accepté l’idée d’un prêt payant avec une option d’achat obligatoire avant le 30 juin. Le tout pour un montant avoisinant les 36M€ selon les différents échos.

« C’est le choix du coeur »