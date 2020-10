Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations sur l’arrivée de cette recrue estivale de Leonardo !

Publié le 10 octobre 2020 à 1h15 par H.G.

Alors que Danilo Pereira a rejoint le PSG à la toute fin du mercato estival, l’agent du milieu portugais est revenu sur les coulisses de l’arrivée de son client à Paris.

C’est à la toute fin de cette session estivale des transferts que Leonardo a bouclé l’un des plus gros chantiers de cette session estivale des transferts, à savoir le milieu de terrain. En effet, en quête d’un joueur au profil défensif dans ce secteur, le PSG a enregistré l’arrivée de Danilo Pereira en provenance du FC Porto dans le cadre d’un prêt payant de 4 M€ assorti d’une option d’achat de 16 M€ qui deviendrait automatique si Paris termine en première ou en deuxième position en Ligue 1. Un renfort de choix pour le PSG, qui est enfin parvenu à enrôler un milieu défensif, chose qu’il cherchait à réaliser depuis plusieurs années. Toutefois, à en croire les propos de Daniel Lorenz, l’agent de Danilo Pereira, l’arrivée du Portugais à Paris ne s’est décidée qu’à la toute fin du mercato.

« Jusqu’à la semaine dernière, on n'avait pas de nouvelles »