Ces nouvelles révélations XXL sur le transfert d’Icardi

Publié le 10 septembre 2022 à 22h30 par Pierrick Levallet

N’entrant pas dans les plans de Christophe Galtier cette saison, Mauro Icardi a été poussé vers la sortie. L’attaquant argentin s’est engagé avec Galatasaray sous la forme d’un prêt dans les dernières heures du mercato turc. Par ailleurs, un agent a affirmé que le club stambouliote était la meilleure option pour le PSG.

Cet été, le PSG a mené une grande opération dégraissage afin de se débarrasser de nombreux indésirables. Luis Campos l’a mené avec succès puisqu’il a bouclé de nombreux départs dont celui de Mauro Icardi. N’entrant pas vraiment dans les plans de Christophe Galtier, l’Argentin n’était plus désiré dans la capitale. Le joueur de 29 ans s’est alors engagé avec Galatasaray avant que le mercato turc ne ferme ses portes. Pourtant, le club stambouliote n’était pas sa seule option sur le marché.

Mercato - PSG : Wanda Nara dévoile toutes les coulisses du transfert d’Icardi https://t.co/zoJJOdJWVj pic.twitter.com/HryzPTWO7p — le10sport (@le10sport) September 9, 2022

« J'ai reçu beaucoup d'offres cet été »

Pour les médias de Galatasaray, Mauro Icardi a révélé avoir reçu plusieurs offres. « J'ai reçu beaucoup d'offres cet été. Nous avons eu de longs dialogues avec M. Erden. En conséquence, je suis venu ici. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Je suis tellement heureux d'être enfin là. Je suis très excité, je serai ici pendant un an dans le but de gagner le plus possible, puis nous verrons ce qui se passera. Ma famille et moi sommes très heureux de ce choix » a expliqué l’attaquant argentin, prêté par le PSG.

Galatasaray était la meilleure option pour le PSG

Et dans des propos rapportés par Foot Mercato , l’agent Mathieu Markaroglu - particulièrement influent sur le marché des transferts turc - a révélé qu’envoyer Mauro Icardi à Galatasaray était la meilleure option pour le PSG : « Les gros noms, ce n'est pas nouveau en Turquie. Comme le mercato se termine une semaine plus tard, il y a toujours des opportunités pour les clubs turcs. C'est ce qui s'est passé avec Icardi, pour Paris, c'est mieux de l'envoyer dans un championnat européen qu'en MLS ou en Amérique latine. Ils ne prennent en charge que 750.000 euros de son salaire de 6,75 M€, donc c'est aussi une super affaire pour Galatasaray. »

