PSG : Après son départ, Mauro Icardi dit tout sur son mercato

Publié le 10 septembre 2022 à 13h00 par Arthur Montagne

Ultime opération du PSG sur le marché des transferts, Mauro Icardi a rejoint Galatasaray où il a été prêté une saison jeudi soir. L'international argentin a été accueilli comme une grande star par les supporters turcs et il raconte aux médias du club les coulisses de son mercato qui s'est donc étiré au-delà des dates officielles en France.

Arrivé en 2019 au PSG, Mauro Icardi avait réalisé des débuts impressionnants sous le maillot parisien au point de convaincre le club parisien de lever son option d'achat en fin de saison. Néanmoins, l'international argentin a rapidement décliné, au point de sortir totalement des plans de ses entraîneurs, y compris de Christophe Galtier, arrivé cet été. Dans cette optique, Mauro Icardi a été placé dans le loft mis en place par Luis Campos et a ainsi été invité à se trouver un nouveau club. Et après de longs mois d'attente, et alors que tous les autres membres de ce loft avaient trouvé un point de chute, Mauro Icardi a finalement rejoint Galatasaray jeudi soir où il est prêté sans option d'achat. Le club turc a même précisé que le PSG continuerait à payer 6M€ pour le salaire de l'ancien de l'Inter qui touche... 6,75M€. Loin de ces considérations économiques, Mauro Icardi affiche ses ambitions.

Icardi s'enflamme pour son arrivée à Galatasaray

En effet, pour les médias du club stambouliote, Mauro Icardi s'est d'abord enflammé pour l'accueil reçu à son arrivée en Turquie. « Je tiens à remercier nos fans pour ce bel accueil. Ma famille et moi avons été très impressionnés. C'était un accueil incroyable. J'ai été très impressionné qu'ils aient montré un tel amour dès mon arrivée », assure l'ancien numéro 9 du PSG qui se confie également sur ses objectifs avec Galatasaray : « Je suis venu ici quand je jouais au PSG et j'ai marqué un but dans ce stade. Désormais, je défendrai le maillot de Galatasaray. J'espère que je continuerai à marquer ici et à partager mes joies pour Galatasaray. J'espère que nous pourrons ramener cette équipe au plus haut niveau. Galatasaray est une équipe qui vise toujours haut. Nous voulons faire partie de cette histoire. Les joueurs, le staff, tous les fans veulent revivre rapidement une autre soirée de Ligue des Champions . »

Mauro Icardi rejoint pour une saison le Galatasaray SK, club évoluant en première division turque, dans le cadre d’un prêt. ✍️Le Club souhaite à Mauro une belle saison sous les couleurs de Galatasaray. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 8, 2022

« J'ai reçu beaucoup d'offres cet été»

Et ce n'est pas tout. En effet, Mauro Icardi est revenu sur son mercato agité qui a vu le PSG le pousser au départ. « J'ai reçu beaucoup d'offres cet été. Nous avons eu de longs dialogues avec M. Erden. En conséquence, je suis venu ici. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Je suis tellement heureux d'être enfin là », révèle-t-il. Et pourtant, avant Galatasaray, la seule rumeur qui a circulé était celle l'annonçant du côté de Monza en tout début de mercato. Quoi qu'il en soit, son prêt ne s'accompagne pas d'une option d'achat, ce qui devrait avoir pour conséquent de provoquer le retour de Mauro Icardi au PSG en fin de saison. Mais l'ancien de l'Inter d'être ambitieux pour ce qui sera probablement sa seule saison à Galatasaray : « Je suis très excité, je serai ici pendant un an dans le but de gagner le plus possible, puis nous verrons ce qui se passera. Ma famille et moi sommes très heureux de ce choix . »

Le message de Galtier